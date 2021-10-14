Москва, 14 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В связи с резонансными видеоматериалами предлагается ввести наказание за пытки в колониях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«Вчера глава Минюста лично провел совещание. по результатам выработаны предложения, в том числе предложения по изменению законодательства», — сообщил Выборный.

«По данным Минюста, которые мы уже получили в рабочем порядке, по всем случаям, которые упоминались в СМИ, проводятся проверки, возбуждены уголовные дела, виновные установлены и привлекаются к уголовной ответственности. Возбуждено 20 уголовных дел, все руководители, сотрудники в том числе больницы ФСИН, которые имели к этому отношение, привлекаются к различным видам ответственности, проверки продолжаются и находятся на контроле в том числе у генеральной прокуратуры, службы собственной безопасности ФСИН», — доложил Выборный.

При этом Госдума с подачи комитета отказалась поддержать протокольное поручение депутата от КПРФ Алексея Куринного в связи с видео о пытках в саратовской тюремной больнице.