В Госдуме рассказали о планах ввести наказание за пытки заключенных
Москва, 14 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В связи с резонансными видеоматериалами предлагается ввести наказание за пытки в колониях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).
«Вчера глава Минюста лично провел совещание. по результатам выработаны предложения, в том числе предложения по изменению законодательства», — сообщил Выборный.
«По данным Минюста, которые мы уже получили в рабочем порядке, по всем случаям, которые упоминались в СМИ, проводятся проверки, возбуждены уголовные дела, виновные установлены и привлекаются к уголовной ответственности. Возбуждено 20 уголовных дел, все руководители, сотрудники в том числе больницы ФСИН, которые имели к этому отношение, привлекаются к различным видам ответственности, проверки продолжаются и находятся на контроле в том числе у генеральной прокуратуры, службы собственной безопасности ФСИН», — доложил Выборный.
При этом Госдума с подачи комитета отказалась поддержать протокольное поручение депутата от КПРФ Алексея Куринного в связи с видео о пытках в саратовской тюремной больнице.