Загреб, 14 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил 14 сентября, что правительство принимает постановление, ограничивающее цены на автомобильный бензин до 11,10 хорватских кун (1,48 евро), а на дизельное топливо — до 11 хорватских кун (1,46 евро) на 30 дней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Как пояснил Пленкович, в целях защиты потребителей правительство может своим постановлением ограничить цены на нефтепродукты, и оно это делает.

«Принимая во внимание текущий экономический момент, непредсказуемость цен на нефть на мировом рынке и влияние цен на топливо на общую экономическую активность и уровень жизни граждан, с целью беспрепятственного дальнейшего восстановления экономики, правительство решило стабилизировать цены на бензин в течение 30 дней, дизельное топливо, на основании закона о рынке нефти и нефтепродуктов», — сказал Пленкович.