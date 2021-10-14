Ставрополь, 14 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса увеличивают число койко-мест в ковидных госпиталях. В ближайшее время будет создано еще 400 мест, сообщил 14 октября губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением опасной инфекции было сказано, что коечный фонд COVID-госпиталей заполняется быстрыми темпами. Это заставило пересмотреть возможности организаций здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

«Если в обычное время в резерве оставалось не менее 20% свободных коек, то сейчас этот показатель не превышает 11%. С повышенной нагрузкой работает служба скорой медицинской помощи. <…> Также мы развертываем дополнительные 400 коек для помощи больным коронавирусом. В общей сложности специализированный коечный фонд должен составить порядка 5000 единиц», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае был зафиксирован антирекорд по приросту числа новых пациентов с коронавирусом — 377 человек. Выросло также и число случаев летального исхода. За последние сутки скончались 33 жителя края, а днем ранее был установлен антирекорд — 36 умерших.

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