Самара, 14 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. 754 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 114 554 случая заражения этой инфекцией. При этом в области всего скончались всего 4216 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 30-и таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 90 693 человека, в том числе 456 человек победили инфекцию в минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 13 октября в регионе за сутки выявили 735 носителей коронавируса.