Бишкек, 14 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Киргизии прожиточный минимум за год вырос на 22,2% и в третьем квартале нынешнего года достиг 6 383 сомов (5 410 рублей). Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Киргизский сом

Для населения трудоспособного возраста он составил 7 176 сомов (6 080 рублей), для пенсионеров — 5 683 сома (4 815 рублей) и для детей — 5 369 сомов (4 550 рублей).

Читайте также: Число живущих за чертой бедности в Киргизии выросло до 1,7 млн человек

Отметим, что наиболее высокий уровень прожиточного минимума сложился в Джалал-Абадской области — 6 767 сома (5 735 рублей), а также в городе Оше и в столице республики — 6 470 сомов (5 480 рублей).

Самый низкий показатель зафиксирован в Таласской области — 5 850 сомов (4 960 рублей), в Иссык-Кульской области — 5 886 сомов (4 990 рублей) и в Чуйской области — 5 910 сомов (5 010 рублей).

Читайте также: В Киргизии 38% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума