Тюмень, 14 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Тюмени суд взыскал с детского сада 100 тыс. рублей за зуб, выбитый воспитателем ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Зуб

Инцидент произошёл 2 апреля 2021 года. Воспитательница во время прогулки ударила шестилетнего подопечного по лицу. Мальчику был диагностирован вывих переднего молочного зуба, который удалили в больнице.

В адрес заведующей детсадом внесла представление для принятия мер по недопущению впредь подобного отношения к воспитанникам.

В июле 2021 года мировой судья признал воспитательницу виновной в совершении административного правонарушения по ст.6.1.1 КоАП РФ («Побои») и штрафовал её на пять тысяч рублей.

Мать ребёнка обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском к детскому саду о возмещении морального вреда. Её иск удовлетворён, суд вынес решение о взыскании с детского сада в пользу воспитанника 100 тыс. рублей.