Киргизстанцев подозревают в финансировании организаторов крупного теракта
Бишкек, 14 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Киргизии задержали двух киргизстанцев, подозреваемых в финансировании террористов. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 14 октября.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Террорист
По версии следственных органов, 31-летний и 33-летний жители киргизской столицы оказывали денежную поддержку лицам, причастным к организации резонансного теракта за рубежом, унесшего жизни 39 граждан разных стран.
О каком именно акте терроризма идет речь, киргизстанские спецслужбы не уточнили.