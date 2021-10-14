Бишкек, 14 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Киргизии задержали двух киргизстанцев, подозреваемых в финансировании террористов. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 14 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По версии следственных органов, 31-летний и 33-летний жители киргизской столицы оказывали денежную поддержку лицам, причастным к организации резонансного теракта за рубежом, унесшего жизни 39 граждан разных стран.

О каком именно акте терроризма идет речь, киргизстанские спецслужбы не уточнили.