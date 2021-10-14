Таллин, 14 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Депутат европарламента от Эстонии Урмас Паэт признал, что целями возможного присутствия его страны в Арктическом совете являются противостояние России и закрепление в регионе НАТО. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Pacom.mil В Арктике

Паэт напомнил, что являлся одним из авторов «Арктического доклада» Европарламента, а его предложения легли в основу отчета, который принят в октябре нынешнего года на заседании главного законодательного органа власти Евросоюза в Страсбурге.

Говоря о важности арктического региона для Европы и остального мира, Паэт отметил, что «последствия изменения климата особенно ярко проявляются в Арктике, поскольку регион нагревается в три раза быстрее, чем в среднем в мире». Это, добавил он, приведет к крупномасштабному таянию ледникового покрова, насчитывающему тысячелетия, с серьезными социальными, экологическими, безопасными и экономическими последствиями.

Именно поэтому, считает Паэт, Европейскому Союзу нужна новая арктическая политика, учитывающая быстрые изменения и вызовы в регионе: «ЕС также должен быть более активным в вопросах безопасности в Арктике, учитывая активную милитаризацию Россией своей Арктики».

Для этого, утверждает европарламентарий от Эстонии, Евросоюзу нужно налаживать в регионе более тесные связи с военным блоком НАТО и активнее продвигать свою политику в Арктическом союзе в статусе его постоянного члена.

Пока, напомнил Паэт, Евросоюз представлен в совете как наблюдатель. ЕС, добавил он, стоит добиваться расширения представительства стран региона в Арктическом совете, чтобы усилить «вес» в организации.

«Надеемся, что Эстония также станет членом-наблюдателем в Арктическом совете», — добавил он.