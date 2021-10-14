Волгоград, 14 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Межрегиональный фестиваль автопутешественников «Сталинград Travel» впервые пройдёт в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе администрации региона.

Внедорожник

К участию в феставле приглашаются владельцы полноприводных автомобилей. В первый день, 20 октября, колонна начнёт движение от Павших Борцов. Затем участники побывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и посетят Мамаев курган. Запланированы экскурсии по природным паркам «Донской», «Усть-Медведицкий», на Шукшинский утëс, «Чëртово игрище», родник Большой Губарев, в Усть-Медведицкий женский и Каменно-Бродский мужской монастыри и другие памятные места. Автотуристов также ждут занятия в школе внедорожной подготовки и обучение работе с роудбуком.

Мероприятие проходит в рамках четвёртого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам «Сталинград» при поддержке комитета по развитию туризма Волгоградской области.