Минск, 14 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Высший Евразийский экономический совет обсуждает 14 октября в режиме видеоконференции вопросы транспортировки и ценообразования на создающихся в ЕАЭС общих рынках газа, нефти и нефтепродуктов. Участие в мероприятии принимают главы государств-членов союза, а также Узбекистана и Кубы в статусе наблюдателей.

ЕАЭС

На рассмотрение вынесено 10 вопросов. Среди них — о выполнении поручения ВЕЭС от 11 декабря 2020 года по согласованию вопроса подходов к цено‑ и тарифообразованию на общем рынке газа союза и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

Также рассматриваются аспекты перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, о внесении изменений в перечень «чувствительных товаров», в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии. Выступая на заседании, Александр Лукашенко сообщил, что в узком составе главы государств обменяются мнениями по вопросам формирования общего рынка газа, в том числе по его ценообразованию и транспортировке.

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В широком составе лидеры ЕАЭС примут один из ключевых документов встречи — решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он предусматривает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году запланирована разработка договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Лидеры государств-членов ЕАЭС обсудят также целесообразность подключения интеграционного объединения к «глобальному диалогу по климату», транзита, «цифровизации», торговли в национальных валютах.