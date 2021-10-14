Уфа, 14 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Работодатель в Башкирии имеет право после 18 декабря отстранять от работы не привитых от COVID-19 сотрудников без выплаты заработной платы. Об этом 14 октября сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

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«После 18 декабря у работодателей есть право отстранять от работы непривитых сотрудников без выплаты зарплаты. Есть разъяснения министерства труда России. Работодатель имеет право это сделать по закону. Если он этого не делает, и мы видим, что работают не вакцинированные люди, то мы можем его наказать штрафами согласно ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях», — отметила Казак, подчеркнув, что граждане также несут ответственность.

По ее словам, возможны также иски в защиту неопределенного круга лиц, поскольку, по ее мнению, работодатель способствует распространению инфекции.

«От 15 тысяч до 40 тысяч рублей — это штрафы на граждан, а для юридических лиц штрафы составляют до 150 тысяч рублей либо приостановление деятельности организации на срок до 90 суток. Это решает суд», — напомнила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работодателей в Башкирии обязали завершить вакцинацию работников до 18 декабря.