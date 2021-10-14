Бейрут, 14 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Подстрекатели беспорядков в Бейруте выявлены и за ними ведётся погоня, передаёт 14 октября Al Mayadeen.

Н. Самокиш. «Погоня»

По заявлению командования армии Ливана, личности подстрекателей и некоторых участников нападений в столице установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте возле Дворца правосудия сегодня, 14 октября, проходил митинг шиитских партий — «Хезболла» и «Амаль».

Во время мероприятия началась перестрелка: погибли шесть и пострадали порядка 60 человек. Шииты возложили ответственность на христианскую партию «Ливанские силы».