Истра, Московская область, 14 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Строительство новой школы начато в подмосковной Истре. Об этом 14 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Объект возводится в городском микрорайоне Восточный. На данный момент ведутся работы по созданию технического этажа.

Новая школа рассчитана на 825 учеников. Общая площадь трехэтажного здания составит более 13 тыс. кв. метров. Ожидается, что образовательное учреждение будет введено в эксплуатацию в 2023 году.