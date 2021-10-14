Мурманск, 14 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Мурманской области число больных ковидом выросло до 16 250 — за последние сутки диагноз был поставлен 207 северянам.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+71) и Мончегорск (+46). Восемь ковид-пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено более 75 случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован рекорд по суточной смертности от ковида — 986 случаев.