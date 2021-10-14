Москва, 14 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 8 октября составил $615,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 1 октября международные резервы страны составляли $611,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $3,5 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Согласно данным ЦБ, на начало октября в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,96 млрд, специальные права заимствования — $24,38 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $128,66 млрд.