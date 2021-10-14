Рустави, Грузия, 14 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В исправительном учреждении № 17, находящемся в городе Рустави, 14 октября произошёл пожар, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пенитенциарная служба Грузии официально заявила, что пожар начался в 14:20 на кухне, которая обслуживает исправительное учреждение. В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара. На место возгорания направлены шесть пожарно — спасательных бригад и 11 пожарных машин. Кухня, где произошёл пожар, расположена на отдалении от жилого корпуса исправительного учреждения, поэтому среди осуждённых никто не пострадал.