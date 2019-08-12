Майкоп, 14 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Адыгее выросло число учащихся средних образовательных учреждений, которые переведены на дистанционный режим обучения. По данным минобра, их стало уже более двух тысяч человек.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Число отправленных на дистанционное обучение школьников сейчас превысило 2,1 тыс. человек. Это ученики 80 классов 41 школы республики», — цитирует ТАСС первого заместителя главы минобра Евгения Лебедева.

По словам чиновника, с начала нового учебного года число переведенных на «удаленку» школьников выросло из-за сложной ситуации с коронавирусом почти вдвое. Большинство заболевших, из-за которых пришлось переводить классы на дистант, учащиеся — 83 человека. Кроме того, подтвердился коронавирус у 34 учителей.

Как отметил Лебедев, карантин из-за коронавируса объявлен также в шести группах детских садов и для 169 студентов трех колледжей.

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