В Адыгее отправили на «удаленку» свыше 2 тыс. школьников
Майкоп, 14 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Адыгее выросло число учащихся средних образовательных учреждений, которые переведены на дистанционный режим обучения. По данным минобра, их стало уже более двух тысяч человек.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
«Число отправленных на дистанционное обучение школьников сейчас превысило 2,1 тыс. человек. Это ученики 80 классов 41 школы республики», — цитирует ТАСС первого заместителя главы минобра Евгения Лебедева.
По словам чиновника, с начала нового учебного года число переведенных на «удаленку» школьников выросло из-за сложной ситуации с коронавирусом почти вдвое. Большинство заболевших, из-за которых пришлось переводить классы на дистант, учащиеся — 83 человека. Кроме того, подтвердился коронавирус у 34 учителей.
Как отметил Лебедев, карантин из-за коронавируса объявлен также в шести группах детских садов и для 169 студентов трех колледжей.
Читайте также: В Адыгее перевели на дистанционное обучение более тысячи школьников