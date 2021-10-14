Рига, 14 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Среди примерно 2500 наименований товаров, выставленных в только что открывшихся латвийских магазинах немецкой торговой сети Lidl, только 50 товаров от местных производителей. Об этом сообщил латвийский портал Jauns. lv на основании журналистского расследования.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Отмечается, что лишь 2% того, что продает Lidl в Латвии, — местная продукция. По словам представителя Lidl Ингарса Рудзитиса, сеть налаживает связи с местными поставщиками и число латвийских товаров будет только увеличиваться.

«У нас уже есть более 20 местных поставщиков. Мы работаем над увеличением этого числа. Наш главный приоритет — безопасность продукции. Поэтому Lidl сотрудничает только с теми компаниями, которые соответствуют строгим требованиям качества», — заявил он.

По сообщению издания, в местных магазинах Lidl преобладает «международно определенный ассортимент». На этикетке в качестве страны происхождения продукта чаще всего можно увидеть Германию, Данию, Литву, Польшу и другие европейские страны.

Журналисты обнаружили только два продукта латвийского происхождения.