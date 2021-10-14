Журналисты не увидели в магазине немецкой сети обилия латвийских продуктов
Рига, 14 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Среди примерно 2500 наименований товаров, выставленных в только что открывшихся латвийских магазинах немецкой торговой сети Lidl, только 50 товаров от местных производителей. Об этом сообщил латвийский портал Jauns. lv на основании журналистского расследования.
Отмечается, что лишь 2% того, что продает Lidl в Латвии, — местная продукция. По словам представителя Lidl Ингарса Рудзитиса, сеть налаживает связи с местными поставщиками и число латвийских товаров будет только увеличиваться.
«У нас уже есть более 20 местных поставщиков. Мы работаем над увеличением этого числа. Наш главный приоритет — безопасность продукции. Поэтому Lidl сотрудничает только с теми компаниями, которые соответствуют строгим требованиям качества», — заявил он.
По сообщению издания, в местных магазинах Lidl преобладает «международно определенный ассортимент». На этикетке в качестве страны происхождения продукта чаще всего можно увидеть Германию, Данию, Литву, Польшу и другие европейские страны.
Журналисты обнаружили только два продукта латвийского происхождения.