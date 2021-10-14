Минск, 14 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Министерством культуры Белоруссии с 1 октября проводится конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвященной единству белорусского народа на Октябрьской площади в Минске. Заявки на участие в конкурсе принимаются министерством до 15 октября, сообщает сайт министерства.

Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР. 1939

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«К участию в конкурсах эскизных проектов приглашаются авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов и архитекторов, которые имеют либо получают соответствующее профессиональное образование», — сказано в публикации на сайте министерства. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, а также «сами материалы в срок до 15 ноября 2021 г. по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 3, ГУКСТ «Национальный центр современных искусств».

Министерство сообщает также, что в соответствии с приказом министра № 155 от 26 июля был проведен конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвященной единству белорусского народа. «По итогам работы жюри было принято решение не определять победителя и провести повторный конкурс эскизных проектов», — проинформировало министерство.

«В связи с изменением планируемого места размещения памятного знака «Уз'яднанне» («Воссоединение») в г. Минске, посвященного теме воссоединения Западной и Восточной Белоруссии, и сохранения единства белорусского народа, был отменен конкурс эскизных проектов, проводимый с 29 апреля 2021 г. Соответствующий приказ министерства культуры Республики Беларусь был подписан 26 июля 2021 г., — сказано в публикации министерства. — С 26 июля 2021 г. министерство культуры совместно с Минским городским исполнительным комитетом объявляет новый конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвященной единству белорусского народа. Целью данного конкурса является поиск наиболее выразительного образного решения, которое средствами монументального искусства отразит тему единства белорусского народа. Участниками конкурса могут быть авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов и архитекторов, которые имеют либо получают соответствующее профессиональное образование».