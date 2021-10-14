Чувашия, 14 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Чувашии в отношении 64-летнего жителя Моргаушского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, ранее мужчина уже привлекался за подобное преступление и был осужден к 19 годам лишения свободы. Он освободился по отбытию наказания в 2018 году.

Petr Kratochvil Топор

По версии следствия, 12 октября около 23:00 (мск) подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим 51-летним знакомым находился на территории фермерского хозяйства в Моргаушском районе. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый нанес знакомому четыре удара топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленника задержали. Орудие преступления обнаружили и изъяли на месте трагедии. Назначены необходимые экспертизы. Следователи проверят, были ли приняты все необходимые меры с целью предупреждения совершения подозреваемым нового преступления.

ИА REGNUM напоминает, в одной из квартир поселка Новое Атлашево Чебоксарского района 3 октября обнаружили тело трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревают мать.

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