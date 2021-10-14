Подгорица, 14 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Организованная социал-демократической партией Черногории акция протеста прошла 14 октября перед зданием министерства финансов и социальной защиты населения в Подгорице в связи с повышением цен на топливо. Протестующие потребовали, чтобы правительство повлияло на снижение акцизов на топливо.

Топливо

Напомним, что с начала года в Черногории цены на топливо выросли в среднем на 25%.

Глава пресс-служба SDP Мирко Станич сказал, что они люди собрались, чтобы послать сообщение министру финансов и социального обеспечения Милойко Спаичу и другим министрам о том, что текущая ситуация является угрожающей.

«Цены на топливо влияют на уровень жизни граждан. Тезис Спаича о том, что государство не может влиять на акцизы, не соответствует действительности. Государство может и должно влиять на снижение акцизов», — отметил Станич.