Куала-Лумпур, , 16:07 — REGNUM Правительство Малайзии завершило обмен нотами с правительством Палестины на пожертвование 5 миллионов малайзийских ринггитов на восстановление клиники Аль-Римал, сообщает Republika.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Меморандум об обмене нотами подписали министр иностранных дел Малайзии и посол Палестины.

В клинике есть испытательная лаборатория по COVID-19, которая была разрушена израильской атакой в мае 2021 года.

Правительство Малайзии также решило внести вклад в Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам (БАПОР), чтобы поддержать усилия агентства по оказанию помощи палестинскому народу.

В дополнение к предыдущим финансовым взносам в БАПОР правительство Малайзии выделило один миллион долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 7950 случаев заражения коронавирусом.

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