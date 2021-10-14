Белгород, , 16:09 — REGNUM Кандидатуры заместителей губернатора, предложенные главой региона Вячеславом Гладковым, единогласно утвердила 14 октября Белгородская областная дума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первым заместителем губернатора — начальником департамента цифрового развития области утверждён Евгений Мирошников. Заместителями главы региона также стали начальник департамента строительства и транспорта Владимир Базаров, глава департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, руководитель департамента экономического развития Дмитрий Гладский, начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев, начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина и глава департамента социальной защиты населения и труда Елена Батанова.

Все кандидаты ранее работали в правительстве на этих же должностях, но в качестве «исполняющих обязанности».

Вакантными остаются должности заместителей губернатора по имущественному комплексу, социальному блоку и внутренней политике.