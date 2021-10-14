Москва, , 16:06 — REGNUM Госдума приняла пакет постановлений о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Авдеева («Единая Россия»). Президент РФ Владимир Путин 4 октября назначил Авдеева врио губернатора Владимирской области.

Прекращены полномочия депутата Госдумы Ольги Баталиной («Единая Россия»). Она перешла на работу в Министерство труда и заняла пост первого замминистра.

Кроме того, принято постановление о досрочном прекращении полномочий Евгения Прилепина («Справедливая Россия») с 12 октября 2021 года. Сообщалось, что он будет ждать предложения стать и.о. руководителя одного из регионов России. Писатель начал учиться в «Школе губернаторов».

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