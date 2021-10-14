Ташкент, 14 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Узбекистане число состоящих на учете наркозависимых людей, по официальным данным, составляет примерно 5 тысяч человек. Об этом сообщает Podrobno. uz со ссылкой на директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии Зарифжона Ашурова.

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«Из этих пяти тысяч наркозависимых 31% — это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Кроме того, у 1,8% инфицированных диагностирован ВИЧ», — отметил Ашуров.

Журналисты издания при этом отмечают, что данные официальной статистики, скорее всего, занижены, так как многие узбекистанцы, употребляющие наркотики, просто не состоят на учете.

Напомним, в 2008 года в республике насчитывалось около 21 тыс. страдавших наркотической зависимостью, в 2017 году — около 8 тысяч.