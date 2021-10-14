Минск, 14 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Процесс формирования цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен быть ускорен. Об этом 14 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ЕАЭС

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«По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегрированной информационной системы союза идёт медленно. Мы строим её уже около 10 лет», — напомнил белорусский лидер.

Он отметил, что, даже учитывая всю масштабность и сложность проекта, такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20, подчеркнул президент Белоруссии.

Также Лукашенко считает необходимым ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров, подчеркнул белорусский лидер.