Москва, 14 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезана на 92%, вероятно, из-за желания развивать эту территорию в рамках другой, более широкой программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По его словам, такая возможность весьма вероятна на фоне планов властей развивать весь Дальний Восток.

«Я думаю, что Курилы постараются включить в некий общий план. Вероятно, это будет развитие не только этих островов, а развитие будет более широкой группы регионов. Но я не уверен, что в результате Курилы получат именно ту сумму, которая была предназначена именно на них. Потому, что витрину постараются сделать не только из Курильских островов, но из всего Дальнего Востока в целом», — сказал Колташов.