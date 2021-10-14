Тбилиси, 14 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересована в инвестициях в развитие «зелёной» энергетики в Грузии. Об этом, как сообщает пресс-служба минэкономики Грузии, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после встречи с представителями компании в Тбилиси.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

«Компания Masdar выразила особую заинтересованность в инвестировании в развитие солнечной и ветровой энергетики в Грузии. Фонд известен своей деятельностью в нашем регионе, а также тем, что разрабатываемые им новые солнечные электростанции характеризуются низкими тарифами на электроэнергию», — сказала Турнава.

В пресс-службе отметили, что на встрече с гостями из ОАЭ в Тбилиси обсудили вопросы сотрудничества. Представители Masdar прибыли в качестве ответного визита после того, как Турнава посетила Абу-Даби в сентябре.

Напомним, Грузия испытывает дефицит в электроэнергии. В сентябре турецкая компания Enka, которая начала строить в стране Намахваньскую ГЭС, заявила о прекращении работ из-за массовых протестов местных жителей.