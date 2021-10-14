Афины , 14 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Политический и экономический план, который реализует правительство греческого премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса, приносит свои плоды. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому на брифинге 14 октября.

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Эконому говорил о ходе развития в стране экономики и занятости. Он заявил, что на фоне сложной международной конъюнктуры общая оценка международной экономической организации заключается в том, что экономика Греции растет темпами, которые превышают все прогнозы и оцениваются примерно в 6 процентов ВВП.

Рост экономики ориентирован на людей, и все, что планирует и делает правительство, направлено на повышение уровня жизни граждан и их поддержку, особенно сейчас, в условиях энергетического кризиса и волны повышения цен. Меры направлены на защиту общественных интересов и улучшение международного положения Греции, отметил Эконому.

Он также подчеркнул, несмотря на кризис в области здравоохранения, меры правительства по поддержке занятости и осуществлению реформ эффективно способствовали созданию еще большего числа рабочих мест.