Москва, , 16:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Кит

Также уточняется, что более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации (вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов морских млекопитающих, с учетом международных договоров Российской Федерации) могут устанавливаться не только правительством РФ, но и федеральным законом.

В ходе дискуссии замглавы Минсельхоза Максим Увайдов назвал важным шагов введение запрета промышленного и прибрежного вылова морских млекопитающих.

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