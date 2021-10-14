Афины , 14 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Приоритетом правительства Греции является защита человеческой жизни и безопасность инфраструктуры, как частной, так и государственной, а именно защита частного и общественного богатства. Об этом заявил пресс-секретарь правительствастраны Янис Эконому на брифинге 14 октября.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

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Эконому обсуждал захватывающий страну фронт низкого атмосферного давления. Явление получило название «Баллос» и несет с собой снег, град, ливни и штормы.

Гражданам рекомендуется использовать номер экстренной помощи 112, поскольку он зарекомендовал себя как очень эффективный инструмент информирования граждан в критические моменты, сказал Эконому, добавив, что «все силы гражданской защиты, пожарная команда, полиция, армия и служба скорой помощи будут находиться в полной готовности в конкретных районах, где ожидаются сильные погодные явления».