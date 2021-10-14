Москва, 14 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал главу МВД Владимир Колокольцева разобраться в сложившейся ситуации с амнистией мигрантов из Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«У нас забот хватает с теми гастарбайтерами, кто уже на нашей территории. Теперь в этот криминальный костер хотят еще подбросить дровишек, видимо, чтобы занялся настоящий пожар. Я призываю главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться в сложившейся ситуации и дать оценку действиям своих подчиненных. Что касается «амнистии», то без всяких сомнений эту противозаконную инициативу нужно пресечь на корню», — заявил Миронов.

Он напомнил, что запрет на въезд — не чья-то минутная блажь, это санкция государства к иностранным гражданам, нарушившим его законы.

«Если будем вытирать ноги о собственное законодательство и решения, принятые органами власти, какие выводы сделают те же мигранты, как они будут относиться к такому государству и его требованиям. Они и сейчас к ним трепета не испытывают, а будут просто плевать», — убежден он.

Парламентарий также назвал абсурдным то, что депутатский корпус и общественность узнают об этой «амнистии» от посольства Узбекистана, а не от российских должностных лиц.