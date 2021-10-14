Минск, , 15:54 — REGNUM В Минске состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в работе которого приняла участие делегация Узбекистан. Об этом 14 октября сообщает МИД Узбекистана.

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Делегацию Узбекистана возглавил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

«Участники мероприятия обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках организации», — говорится в сообщении.

Также, обсуждены организационные и содержательные аспекты предстоящего заседания Совета глав государств-участников Содружества. В частности, рассмотрены и согласованы проекты ряда документов, вносимых на рассмотрение Саммита СНГ.

«По итогам встречи принято Совместное заявление глав МИД стран-участников СНГ об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, утверждены Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств-участников СНГ и План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год и другие документы», — сообщил МИД Узбекистана.