Москва, 14 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Нынешний энергетический кризис в Европе является следствием смешивания вопросов политики и энергетики. Такое мнение 14 октября высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ministério das Relações Exteriores Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Конечно, есть ошибки, которые и привели Европу к данной ситуации (энергетическому кризису — ред.). Нам никогда не нравилось смешивание политики и энергетики, потому что когда политика и идеология смешиваются с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны научиться на наших прошлых ошибках, извлечь уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться», — сказал он.

Также Сийярто назвал одной из конкретных ошибок политики Евросоюза отказ от ядерной энергетики.

«Считать, что ядерная энергия не является устойчивой, и не давать игру на равных именно ядерной энергетике — это неправильный подход», — уточнил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии отказались от поставок газа через территорию Украины из соображений энергетической безопасности своей страны.