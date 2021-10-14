Махачкала, 14 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Дагестане 14 октября избран новый глава республики. Им стал генерал-полковник, бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Меликов.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

О новом избраннике известно, что его корни находятся в Дагестане. Он сын военного — Алима Меликова, по национальности лезгина, пишет «Новое дело». Мать Меликова — педагог.

Избранный сегодня главой Дагестана Меликов родился в 1965 году в Орехово-Зуеве Московской области, получил образование в Саратовском высшем военное командном краснознаменном училище внутренних войск имени Ф. Э. Дзержинского. В 1994 году обучался на факультете пограничных и внутренних войск военной академии имени М. В. Фрунзе, в 2011 году окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

За годы службы Сергею Меликову не раз приходилось сталкиваться с Северным Кавказом. С 1994 по 1996 годы он участвовал в боевых действиях в ходе первой чеченской кампании. В сентябре 2011 года назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ — первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

В 2014 году Сергея Меликова назначили первым замначальника главного штаба внутренних войск МВД РФ, а в мае того же года — полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В июле 2016 года он был назначен первым замглавы Росгвардии РФ. В этом качестве он проработал до 30 сентября 2019 года. В последующем Меликов представлял Ставропольский край в Совете Федерации РФ.

На должность врио главы Дагестана он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным 5 октября 2020 года. На этом посту он сменил Владимира Васильева, переведенного на работу в Москву.