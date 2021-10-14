Уфа, 14 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Завершить вакцинацию работников до 18 декабря обязали работодателей в Башкирии. Об этом 14 октября сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак на брифинге.

Dgeise Роспотребнадзор

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С 13 октября в Башкирии введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом республики.

По словам Казак, действие постановления распространяется на предприятия всех форм собственности. При этом общий процент вакцинированных работников должен составлять не менее 80%.

«Работодатель должен составить график вакцинации своих работников. Первым компонентом прививки работники обязательно должны привиться до 18 ноября и закончить вакцинацию до 18 декабря 2021 года», — сообщила глава республиканского управления Роспотребнадзора, отметив, что после 18 декабря сотрудники Роспотребнадзора начнут осуществлять контроль за исполнением постановления.

«В случае невыполнения требований на работодателей, у которых сотрудники не будут вакцинированы, будут привлекаться к административной ответственности вплоть до штрафных санкций, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 6.3)», — отметила Казак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили обязательный режим самоизоляции в отношении некоторых пожилых людей старше 65 лет и лиц, страдающими хроническими заболеваниями.