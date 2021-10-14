Москва, , 15:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий фермерам строить магазины на своих землях, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Согласно изменениям, реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащим фермерскому хозяйству земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенном для осуществления деятельности фермерского хозяйства, допускается с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а также в нестационарных торговых объектов, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.

При этом строить магазины на пашенных землях или мелиорационных землях запрещается.

Требования к помещениям, в которых допускается реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства, устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отмечается в документе.

Сейчас крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не вправе на принадлежащих им земельных участках сельскохозяйственного назначения размещать стационарные торговые объекты и осуществлять в них торговлю произведенной продукцией, поскольку это является нецелевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.

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