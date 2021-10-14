Греция, 14 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Первый снег выпал 14 октября во многих горных районах Западной Македонии (Греция) на высоте более 1100 метров. Об этом сообщает AMNA.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Роза в изморози

Снег падает с раннего утра в городе Нимфео, высота снежного покрова уже достигает 15 см и создает совершенно зимнюю атмосферу, однако не провоцируя проблем с движением.

В настоящее время на горном перевале Вигла на горнолыжном курорте Флорина также падает небольшой снег, снегом покрыты деревни на горе Граммос.