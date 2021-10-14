Джакарта, 14 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в округе Пачитан в провинции Восточная Ява, ощущалось в провинции Центральная Ява и городе Джокьякарта, сообщает Detik.

Smchealth.org Землетрясение

В агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло внутри Индо-Австралийской плиты, поэтому излучаемый толчок очень сильный, даже несмотря на то, что сила землетрясения невилика.

Кроме того, эпицентр землетрясения находился недалеко от места землетрясения, произошедшего в 1859 году. В то время землетрясение вызвало цунами и привело к гибели нескольких человек.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Западное Папуа в Индонезии.