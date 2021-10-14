Берн, 14 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Швейцарию с официальным визитом. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба грузинского президента.

Salome Zourabichvili Саломе Зурабишвили

Сообщается, что в ходе визита Зурабишвили планирует провести встречи с руководителями международных организаций, чьи штабы находятся в Швейцарии. В том числе в программу визита включены встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и гендиректором ВОЗ Тедросом Гебреусом.

По данным пресс-службы Зурабишвили также 15 октября проведёт переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармелином. После этого они сделают заявления перед представителями СМИ.

Стоит отметить, что ранее Зурбашвили была с официальным визитом в Австрии. Там она и австрийский президент Александр Ван дер Беллен потребовали от России обеспечить допуск в Абхазию и Южную Осетию наблюдателей ЕС.