Москва, 14 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92% не в силу отказа России от развития этих территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По его мнению, сокращение финансирования вовсе не означает, что Россия решила заниматься развитием островов совместно с Японией или передать под управление Токио эти территории.

«Скорее всего, дело в содержании программы и в том, что развитие Курильских островов будет происходить в рамках более широкой дальневосточной программы. Хотя пока не очень понятно, как это будет сделано. Но ясно, что это единственный прогрессивный выход из ситуации, когда на 92% урезано финансирование программы», — сказал Колташов.