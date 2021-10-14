Вашингтон, 14 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Вывозные рейсы из Афганистана власти США планируют возобновить до конца года. Об этом газета The Wall Street Journal сообщает 14 октября, ссылаясь на источник в Госдепартаменте.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США

Собеседник издания отметил, что эвакуировать самолётами будут американцев и афганцев, которые обратились за визой США. Условия для возобновления эвакуации ещё не готовы, и точной даты пока нет.

«Как только мы получим необходимые с точки зрения документации и логистики условия, мы снова начнем организовывать [рейсы]», — пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские военные рассказали, что группа боевиков в августе пыталась захватить самолёт в аэропорту Кабула.

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