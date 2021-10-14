Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Горьковский автомобильный завод представил на авторынке России пассажирскую версию микроавтобуса «ГАЗель NN» с цельнометаллическим кузовом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ГАЗ Цельнометаллический фургон «ГАЗель NN»

Новая версия доступна со стандартной и удлиненной колесной базой, размер которой составляет 3745 и 3950 мм соответственно. Стандартная версия имеет 17 посадочных мест, а удлиненная — 22 места.

Модель идёт с турбированным мотором Cummins ISF на 2,8 л. который сочетается с фирменной шестиступенчатой механической коробкой передач.

В фургоне появился удобный вход со стороны задних дверей благодаря пластиковому заднему бамперу глубиной 130 мм и поручню на правой задней стойке.

Ранее на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге была представлена версия модели «ГАЗель NN», работающая на сжатом природном газе (CNG).

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