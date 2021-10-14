Подгорица, 14 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Фонд защиты окружающей среды Черногории предлагает гражданам и компаниям субсидии в размере пяти тысяч евро на покупку электромобилей.

Tony Hisgett Электромобиль

«В рамках публичного конкурса на закупку электромобилей и гибридных транспортных средств на данный момент подписаны соглашения о предоставлении субсидий с 20 пользователями на покупку гибридных транспортных средств, а с семью пользователями подписано соглашение о субсидиях на покупку электромобилей», — говорится в заявлении.

В рамках этого публичного призыва, опубликованного в конце января этого года, Эко-фонд предоставил гранты в размере 100 тысяч евро.

«Из них 50 тысяч евро было выделено на субсидирование покупки гибридов, а 50 тысяч евро — на субсидирование покупки электромобилей. Эко-фонд субсидировал покупку гибридного автомобиля в размере 2,5 тысячи евро, а субсидия на покупку электромобиля составляет пять тысяч евро», — сообщают в фонде.

Физические лица имеют право на субсидию на покупку одного автомобиля, в то время как компании и предприниматели могут купить не более двух.