Кишинёв, 14 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Предложение оппозиции Молдавии вызвать премьер-министра Наталью Гаврилицу с докладом о ситуации в стране в связи с объявленным «режимом тревоги» в энергетическом секторе из-за повышения цены на газ не нашло поддержки в республиканском парламенте. За него высказались менее половины от необходимого числа депутатов — 28 из требуемых 51.

Moldova.md Парламент Молдавии

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«В условиях кризиса мы должны знать, что происходит в энергетическом секторе, поэтому просим пригласить премьера, чтобы она рассказала, какие шаги предпринимают власти, чтобы избежать энергетического кризиса», — заявила депутат от партии «Шор» Марина Таубер.

Правящее большинство также не поддержало предложение блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» заслушать присутствовавшего на заседании вице-премьера — министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну.

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На заседании в парламенте состоялся обмен упреками, в частности оппозиция обвинила власти в проведении антироссийской политики и неспособности урегулировать кризис в энергетике страны, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии объявила в стране режим повышенной готовности из-за энергетического кризиса. Он был введён для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры для защиты граждан и энергетической безопасности страны.