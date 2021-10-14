Бейрут, 14 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В настоящее время интенсивная стрельба в центре столицы Ливана — Бейруте — стихла. Об этом 14 октября сообщает ливанский телеканал «Оу-ти-ви».

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Уточняется, что в районе Эт-Тайюни, в наибольшей степени пострадавшем от стрельбы, прекратились выстрелы. При этом отмечается, что военный трибунал дал поручение разведке армии выяснить обстоятельства произошедших перестрелок.

Также указывается, что МВД страны подтвердил, что в результате вооруженных столкновений шесть человек погибли и еще не менее 60 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник дипмиссии российского посольства в Ливане Дмитрий Лебедев заявил, что граждане России не пострадали из-за перестрелок в Бейруте.