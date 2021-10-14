Тбилиси, 14 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 14 октября произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 12:51 по тбилисскому времени (11:51 мск). Эпицентр находился в 12 километрах от села Самеба и в 22 километрах от города Дманиси. Гипоцентр находился на глубине трёх километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят у села Самеба. 5 октября там произошло два землетрясения с интервалом менее, чем полчаса.