Белгород, 14 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Место строительства нового памп-трека перенесли в Белгороде. На ранее запланированной площадке оказалось слишком много инженерных сетей, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Расчистка завалов бульдозером

Изначально трассу для занятий на всех видах колёсного транспорта планировали обустроить за спорткомплексом Светланы Хоркиной в районе набережной Везёлки. Земляные работы уже начались, однако оказалось, что под площадкой проходит большое количество инженерных сетей.

«Также в планах — построить здесь дорожную развязку. Объекты могли оказаться слишком близко друг к другу, что было бы небезопасно для велосипедистов. Место строительства памп-трека перенесено к ледовой арене «Серебряный Донец» на улице Корочанской, что позволит сделать его удобным и комфортным», — пояснили в горадминистрации.

Ориентировочно, если позволит погода, оценить площадку можно будет уже в 2021 году. Как сообщало ИА REGNUM, о планах строительства памп-трека в июле рассказал мэр Белгорода.