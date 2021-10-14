Москва, 14 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Санкции против стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используются не только в экономических целях, но и для подрыва законных правительств, заявил 14 октября президент России Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Российский лидер, выступая на саммите Евразийского экономического союза, отметил рост торгово-экономических отношений внутри объединения и с другими странами.

«Причем таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства — члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциями со стороны некоторых стран», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что эти ограничительные меры используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средства для подрыва законных правительств «путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что страны ЕАЭС должны начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности.

Читайте также: Климатическая повестка: Путин призвал ЕАЭС к координации политики