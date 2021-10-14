Ярославль, 14 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Ярославле АО «Яргорэлектротранс» расторгло договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией цеха обслуживания троллейбусов в трамвайном депо на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает «Городской телеканал».

City-yaroslavl.ru Трамвайное депо на Ленинградском проспекте

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор был заключён с АО «Брянскагропромпроект» в феврале 2021 года. Цена контракта составила 35,4 миллиона рублей. Завершение работ планировалось в мае 2021 года, затем его перенесли на 29 сентября. Однако, когда и к октябрю их не удалось завершить, было объявлено, что срок продлён до 1 ноября 2021 года.

Напомним, планы по переводу части троллейбусов в трамвайное депо появились ещё в 2020 году в связи с тем, что депо троллейбусов в центре города было ликвидировано.

Кто продолжит работы по реконструкции и продолжатся ли они вообще, пока остаётся неизвестным.